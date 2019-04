Inter, Simoni non dimentica il 1998: «Sappiamo tutti come ha vinto la Juve»

Inter, Gigi Simoni torna a parlare dello scudetto 1998, vinto dalla Juve davanti all’Inter, dopo le polemiche sul rigore Iuliano-Ronaldo

Gigi Simoni verrà ricordato sempre per la sua corsa rabbiosa in campo, dopo il rigore negato nel famoso episodio tra Iuliano e Ronaldo. L’ex tecnico dell’Inter dice di non aver rimpianti: «Rimpianti? Oggi no. Sono orgoglioso di quanto fatto in un anno e mezzo. Abbiamo vinto la Coppa Uefa e siamo arrivati secondi in campionato dietro la Juve. Ecco quel torneo sappiamo tutti come si sia concluso e con diversi episodi particolari che hanno orientato la classifica finale».

Simoni si scaglia anche contro la dirigenza nerazzurra di allora, colpevole di averlo esonerato senza un motivo apparente: «Credo di avere un record… Nessun allenatore è stato mai esonerato dall’Inter dopo due vittorie e il giorno in cui veniva premiato come miglior allenatore italiano con la Panchina d’Oro. Se non è un record questo».