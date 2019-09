Inter Slavia Praga 0-0 LIVE: tiro pericoloso di Lautaro

Allo stadio San Siro la prima giornata di Champions League tra Inter e Slavia Praga: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(- Dal nostro inviato allo stadio San Siro) Torna finalmente la musichetta della Champions League a San Siro. L’Inter, reduce da tre vittorie su tre in Serie A, affronta lo Slavia Praga, ancora imbattuto in campionato, in un match che i nerazzurri non possono sbagliare visto l’altissimo coefficiente di difficoltà presente nel girone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Inter Slavia Praga MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte

6′ Punizione di Senciu – Il numero 7 biancorosso prova a sorprendere Handanovic su punizione, comoda parata per lo sloveno

11′ Occasione De Vrij – Ottima punizione calciata da Sensi che trova la testa di De Vrij, l’olandese manda fuori da ottima posizione

15′ Tiro di Lautaro – D’Ambrosio recupera palla a metà campo, lancia in profondità Lautaro che salta il diretto avversario e angola troppo il tiro che esce di pochissimo

Migliore in campo – PAGELLE

Inter Slavia Praga tabellino

INTER (3-5-2) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Matrinez, Lukaku. A disp. Padelli, Godin, Sanchez, Vecino, Politano, Lazaro, Barella. All. Conte

SLAVIA PRAGA (4-4-2) – Kolaf; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Stanciu, Traorè, Husbauer, Soucek; Olayinka, Masopust. A disp. Markovic, Tecl, Zeleny, Provos, Skoda, Frydrych, Yusuf Helal. All. Tripsovsky.

ARBITRO: Buquet