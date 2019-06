Inter, slitta il summit Wanda-Marotta: futuro in bilico per Icardi

Niente summit tra Wanda Nara e Beppe Marotta per parlare del futuro di Mauro Icardi. L’argentino è sempre più un caso

Prosegue il braccio di ferro tra Inter e Mauro Icardi. Non ci sarà alcun summit tra Wanda Nara e Beppe Marotta: secondo La Gazzetta dello Sport, la manager argentina non ha ricevuto alcuna comunicazione, l’a.d. non intende convocarla.

Può bastare anche una chiamata per comunicare che Maurito non rientra nei piani dell’Inter e può trovarsi un’altra squadra. Mauro però non vorrebbe andare via. La battaglia tra le parti prosegue.