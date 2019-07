Inter, sorpresa e rimpianto: Barcellona e Tottenham in semifinale di Champions

Barcellona e Tottenham, entrambe nel girone dell’Inter in questa edizione della Champions, in semifinale: Spalletti sorride ma con qualche rimpianto

Sorpresa e soddisfazione, ma anche rimpianto, questo il risultato dopo il quadro delle semifinali di Champions League per l’Inter. La squadra di Spalletti è stata eliminata ai gironi però le prime due del gruppo B, Barcellona e Tottenham, nel cammino ad eliminazione diretta, si sono qualificate per le semifinali e sono in corsa per il traguardo più importante. Il Barcellona affronterà infatti il Liverpool. Il Tottenham invece a sorpresa ha eliminato il Manchester City e se la vedrà con l’Ajax. La delusione più grande inoltre riguarda i punti con cui l’Inter è retrocessa in Europa League, 8 proprio come gli Spurs. All’85’ di Barcellona-Tottenham infatti Lucas con il gol dell’1-1 ha fatto impazzire i suoi azzerando le speranze nerazzurre che si sono protratte fino agli ultimi minuti dell’ultima partita. Già questo, dopo il ritorno in Champions dopo parecchi anni, deve essere motivo di orgoglio. Senza contare infine la quarta del girone, il PSV che nel suo campionato ha gli stessi punti del sorprendente e stellare Ajax. Spalletti dunque può tirare le somme ed essere nel complesso soddisfatto ma sempre pensando che un episodio, un gol, un punto avrebbe potuto scrivere davvero un’altra storia.