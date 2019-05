Calciomercato Inter. Possibile cambio di allenatore. Dirigenza pronta a un piano con Spalletti e a un altro con Conte

C’è un piano A e un piano C in casa Inter. Il piano A porta alla conferma di Luciano Spalletti, il piano C all’arrivo di Antonio Conte. Il club nerazzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe cambiare strategia, a seconda della scelta dell’allenatore. Con il tecnico toscano ancora al comando, il club nerazzurro confermerebbe in blocco la difesa con Godin e Danilo in arrivo e con il solo Dalbert a rischio addio. In mezzo al campo assalto a Gundogan. Politano verso il riscatto, si lavora anche sulla conferma di Keita che il tecnico toscano vorrebbe trattenere. Via Perisic, al suo posto potrebbe arrivare Bergwijn del Psv. In attacco via Icardi, dentro un’alternativa credibile a Lautaro Martinez (piace Dzeko).

Con l’eventuale arrivo di Antonio Conte si cambierebbe modulo passando alla difesa a tre e alle due punte: 3-5-2. Lukaku o Dzeko al fianco di Lautaro, visto che Icardi probabilmente lascerà Milano. Addio a Keita e probabile anche l’addio di Ivan Perisic. Godin, Danilo e lo stesso Dzeko tornerebbero utili anche al tecnico salentino. A centrocampo offensiva per Lorenzo Pellegrini. Bastoni potrebbe restare per ampliare le scelte nel pacchetto arretrato. Confermatissimi Brozovic e Nainggolan, con entrambi gli allenatori.