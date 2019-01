Dopo la roboante vittoria contro il Benevento, l’Inter di Spalletti si prepara al ritorno in campionato, con il Sassuolo prima avversaria. Nel frattempo tiene banco il chiacchieratissimo rinnovo di Mauro Icardi, che insieme alla moglie-agente Wanda Nara sta chiedendo ritocco verso l’alto del proprio ingaggio.

Nel frattempo, Luciano Spalletti sul proprio account di Instagram manda una frecciatina velata al suo capitano. Il tecnico di Certaldo pubblica infatti un messaggio di Andrea Ranocchia, che recita: «Che sia un minuto, un tempo, una partita o 10, è sempre bellissimo giocare per questa squadra e con questi ragazzi!». Il commento di Spalletti non lascia spazio a fraintendimenti: «Questo è un messaggio di chi si chiede costantemente cosa può fare lui per l’Inter e non cosa deve fare l’Inter per lui», con delle mani che applaudono a sottolineare il concetto. Un messaggio che sembra proprio diretto a Mauro Icardi, per un rinnovo ancora lontano dall’essere firmato.