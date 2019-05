Spalletti saluta l’Inter: «Grazie tifosi e presidente per le emozioni forti» – FOTO

Spalletti si è congedato dal mondo dell’Inter con un doppio saluto pubblicato sul suo profilo Instagram, ringraziando presidente e tifosi

Dopo i tanti messaggi di affetto da parte dei giocatori dell’Inter per Luciano Spalletti dopo il suo esonero, è arrivato anche il saluto del tecnico nerazzurro al club e ai suoi supporters. L’ex tecnico del Biscione ha scelto Instagram per congedarsi dalla sua ex squadra.

In primis Spalletti ha ringraziato i tifosi per le emozioni vissute insieme e, in seguito, il presidente Zhang per avergli concesso l’onore di allenare l’Inter.