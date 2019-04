Inter, Spalletti vince e convince: terzo posto al sicuro per i nerazzurri

L’Inter vince a Frosinone e allontana Milan e Roma: i nerazzurri proteggono bene il 3° posto, Champions a un passo

L’Inter espugna lo stadio Benito Stirpe di Frosinone battendo i ciociari 3-1. I nerazzurri hanno offerto un’ottima prova, con Luciano Spalletti che può sorridere, soprattutto per il gol ritrovato da Radja Nainggolan. Il belga sarà decisivo in questo finale di gara per difendere il terzo posto dall’assalto alla Champions League.

L’Inter gode di un ottimo vantaggio a quota 60: 5 punti la separano dal Milan. L’Atalanta potrebbe raggiungere i rossoneri in caso di vittoria contro l’Empoli. Vietato, però, sottovalutare le romane: la Roma sembra aver ritrovato la condizione e adesso insidia il Diavolo e gli orobici, così come la Lazio, a 49 punti ma con una partita da recuperare contro l’Udinese.

Da segnalare, inoltre, l’equilibrio ritrovato tra Ivan Perisic e Mauro Icardi. Il rigore lasciato dall’argentino al croato è certamente un segnale di tregua. Se lo spogliatoio resta unito e i nerazzurri manterranno la dovuta continuità nei risultati, l’Inter accederà alla Champions League senza grossi sforzi.