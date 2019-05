L’Inter ancora a caccia di terzini: in lista anche Robin Gosens dell’Atalanta. Sul tavolo anche i nomi di Danilo (Manchester City), Elseid Hysaj (Napoli) e Kieran Trappier (Tottenham)

L’Inter in vista della prossima stagione valuta con attenzione un resyling completo di ogni reparto: tra i tanti, anche quello arretrato. In particolar modo sulle tracce al momento sembrerebbero poche le certezze nerazzurre: dovrebbe rimanere Kwadwo Asamoah e Danilo D’Ambrosio, mentre sono di fatto già in partenza Sime Vrsaljko (non riscattato dall’Atletico Madrid), Cedric Soares (non riscattato dal Southampton) e Dalbert. Tanti i nomi nel calderone tra i possibili sostituti: l’ultimo di questi, riporta stamane Tuttosport, è Robin Gosens, terzino dell’Atalanta messosi in mostra quest’anno a suon di prestazioni (e pure di gol) che appena poche settimane fa aveva dichiarato di voler rimanere a Bergamo. Il giocatore tedesco piacerebbe più che altro per la sua duttilità: può giocare in difesa, ma a centrocampo (eventualità che farebbe più che comodo nel 3-5-2 di Antonio Conte).

L’Inter osserva poi da vicino anche altre pedine: come riporta La Gazzetta dello Sport, Danilo del Manchester City resta uno dei giocatori in cima alle preferenze (il club inglese potrebbe accontentarsi di 15 milioni di euro per cederlo), ma si continua a seguire pure Matteo Darmian del Manchester United. Tra i giocatori che potrebbe fare comodo in casa nerazzurra spunta poi Elseid Hysaj del Napoli: l’albanese potrebbe dire addio in caso di arrivo in azzurro Kieran Trippier dal Tottenham, pure lui giocatore seguito però dall’Inter stessa. Infine occhio ad Emerson Palmieri del Chelsea.