Festa in casa Inter: il presidente Steven Zhang compie 27 anni ed è festeggiato con dei dolci speciali nerazzurri.

Giorno di festa quest’oggi in casa Inter. Ad anticipare le festività natalizie, infatti, ecco il 27° compleanno del giovane presidente nerazzurro Steven Zhang. Per lui si tratta senza dubbio di un compleanno speciale, dato che è il primo da n°1 del club nerazzurro. Zhang compie 27 anni: l’Inter ha voluto così regalargli per l’occasione degli speciali dolci nerazzurri al posto della solita torta.

Ricevuto il gradito dono, Zhang lo ha immortalato con una foto su Instagram e aggiunto un commento ironico: «Sto diventando troppo vecchio per le torte», ha scritto in inglese. Ancora prima della consegna dei dolci, l’Inter ha fatto al suo presidente gli auguri con una nota ufficiale sul proprio sito: «Primo compleanno da Presidente dell’Inter per Steven Zhang, – ha scritto la società milanese – oggi più che mai protagonista della ultracentenaria storia nerazzurra e simbolo di una nuova era che si pone un unico obiettivo: riportare la Società interista ai massimi livelli del calcio mondiale, nel contesto di una città di Milano sempre più dinamica e attraente dal punto di vista internazionale. Da parte di tutto il Club e tutti i tifosi interisti, tanti auguri Presidente… e #ForzaInter!”.

