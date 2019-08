Inter, stretta finale: nuovo incontro con l’agente di Dzeko

L’Inter insiste per Edin Dzeko. Secondo incontro nel giro di pochi giorni con l’agente del centravanti della Roma: le ultime

L’Inter tenta ancora il doppio colpo in attacco e gli obiettivi non cambiano: nel mirino ci sono sempre Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Incontro in corso tra l’agente del bosniaco e i dirigenti del club interista.

E’ il secondo summit in pochi giorni (l’ultimo avvenuto nella giornata di lunedì). L’ostacolo da superare per l’Inter resta però la rigidità della Roma sul prezzo, pronta a chiedere più dei 20 milioni chiesti inizialmente. Attese nuove mosse dell’Inter. A riferirlo è Sky Sport.