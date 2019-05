Inter, non puoi fallire: ai nerazzurri bastano sei punti in casa con Chievo ed Empoli per blindare la Champions

I reiterati rallentamenti in campionato – ultimo il pareggio a reti bianche di Udine ieri sera che ha aggiornato a 7 punti nelle ultime 5 gare il ruolino di marcia dei nerazzurri – preoccupa non poco in casa Inter. Perché il gioco latita, troppi singoli deludono ed i risultati stentano. Uno scenario che deve però, soprattutto, aprire alcuni interrogativi in vista della prossima stagione, e – perché no – in ottica mercato estivo. Perché, calendario alla mano, al gruppo di Spalletti la qualificazione alla prossima Champions League proprio non può sfuggire.

I nerazzurri, infatti, veleggiano ormai da tempo al terzo posto, ora a quota 63 punti dopo lo 0-0 contro i friulani allenati da Tudor. Ma, nelle ultime tre uscite, ospiteranno a San Siro prima il Chievo già retrocesso (alla terz’ultima) e poi l’Empoli, che negli ultimi 90′ della stagione potrebbe – per altro – avere già il destino segnato. Impegni alla portata dei nerazzurri che, anche in caso di sconfitta al San Paolo contro in Napoli nella gara che intermezza le due partite casalinghe, salirebbero quantomeno a quota 69. Un traguardo, calcolatrice alla mano, raggiungibile solamente più da Atalanta, Roma e Torino.

A conti fatti, dunque, almeno due delle tre dirette rivali dell’Inter dovrebbero scavalcarla negli ultimi quattro turni a disposizione. Scenario possibile – sempre che i nerazzurri escano sconfitti da Napoli – a patto che i bergamaschi collezionino almeno 10 punti su 12 da qui al termine del campionato, mentre a giallorossi e granata toccherebbe un clamoroso en plein. Per scavalcare il gruppo di Spalletti o, con gli scontri diretti a favore, quantomeno per affiancarlo. Non impossibile, secondo l’aritmetica. Molto più che improbabile, però, nel concreto del terreno di gioco.