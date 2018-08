San Siro farà registrare il primo sold out della stagione: i tifosi dell’Inter vogliono i primi tre punti

Cresce l’attesa in casa Inter per la prima uscita stagionale a San Siro. Domenica sera nella gara valida per la seconda giornata di Serie A, primo sold-out al Meazza quando arriverà il Torino dell’ex Walter Mazzarri. Oltre 60 mila spettatori riempiranno le tribune della Scala del calcio, per spingere la formazione di Luciano Spalletti alla conquista dei tre punti.

Dopo lo scivolone di Reggio Emilia in casa del Sassuolo la scorsa settimana, i tifosi nerazzurri si aspettano la pronta reazione in una gara per nulla facile. Unico imperative: vincere. La spinta del pubblico sarà fondamentale per la squadra. Luciano Spalletti non vuole deludere i propri supporters.

Domenica sera rientrerà Radja Nainggolan, ma difficilmente lo vedremo in campo dal 1′, più probabile in impego a gara in corso. Vrsalijko la novità, che dovrebbe prendere il posto di D’Ambrosio con Asamoah a sinistra e Perisic esterno alto. Icardi supportato ancora da Lautaro Martinez. Ballottaggio Keita-Politano a destra.

L’Inter a caccia dei tre punti, vietato sbagliare. Domani pomeriggio alle ore 15 presso il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile, allenamento di rifinitura e conferenza stampa di vigilia per Luciano Spalletti.

LEGGI ANCHE: Inter, si lavora al rinnovo di Milan Skriniar