Inter-Udinese, un siparietto padre-figlia non è passato inosservato sul web: lui a guardare la partita e la piccola i cartoni sul telefonino

Sono sempre di più i bambini presenti negli stadi italiani, con i club che da anni cercano di riportare le famiglie nei teatri del calcio. Operazione riuscita al Meazza per Inter-Udinese, una cornice di pubblico che comprendeva molti bambini, ma a molti non è passato inosservato un siparietto: protagonista un padre, impegnato a guardare Icardi e compagni, e la figlia, non proprio attenta alla sfida sul terreno di gioco…

La piccola infatti stava guardando dei video sul telefonino retto dal padre, molto probabilmente dei cartoni, e sui social network l’uomo è stato elogiato: il papà modello secondo molto utenti, bravo a coniugare piacere personale e quello della bimba.