Inter-Udinese highlights e gol: le azioni salienti del match della 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Udinese highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri, reduci dall’eliminazione in Champions League, ospitano la squadra di Davide Nicola. Inter terza in classifica con 29 punti e proveniente in campionato dalla sconfitta di misura in casa della Juventus; l’Udinese (13), quart’ultima, è reduce dalla sconfitta interna con l’Atalanta.

A Milano, sono 45 i precedenti giocati tra Inter e Udinese in Serie A: bilancio favorevole ai nerazzurri con 24 vittorie, 11 pareggi e 10 successi bianconeri. Nei due confronti della scorsa stagione, vittoria udinese a San Siro (1-3) nel girone d’andata e successo interista in Friuli (0-4) nella gara di ritorno. Ecco i gol e gli highlights di Inter-Udinese:

Poche emozioni tra Inter e Udinese nel primo tempo. Tante imprecisioni nell’ultimo passaggio hanno impedito ai nerazzurri di rendersi veramente pericolosi dalle parti di Musso.

INTER-UDINESE 1-0: Fallo di mano di Fofana in area di rigore, Abisso fischia fallo e Mauro Icardi con uno splendido cucchiaio batte Musso e porta in vantaggio l’Inter.