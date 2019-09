Allo Stadio San Siro, la terza giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(inviato allo Stadio San Siro di Milano) Dopo la sosta per le nazionali si torna a giocare. L’Inter, reduce da due vittorie nelle prime due giornate, vuole continuare a stupire e per farlo dovrà battere l’Udinese di Igor Tudor che ha collezionato una vittoria e una sconfitta in questo inizio di stagione

Sintesi Inter Udinese MOVIOLA

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Migliore in campo: PAGELLE

Al termine del match

Inter Udinese: risultato e tabellino

In attesa di aggiornamenti