Marotta a tutta Inter: «Spalletti ottimo tecnico, sul rinnovo di Icardi…»

Beppe Marotta alla sua prima da dirigente dell’Inter: ecco le parole del neo ad nerazzurro nel pre-gara contro l’Udinese

Inter-Udinese, la prima per Beppe Marotta da amministratore delegato nerazzurro. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: «Siamo in una fase interlocutoria della stagione: c’è amarezza per l’eliminazione in Champions League, ci tenevamo a superare il turno ma adesso dobbiamo andare avanti con orgoglio e seguire altri obiettivi della stagione».

Prosegue Marotta, parlando del rinnovo di capitan Mauro Icardi: «E’ il nostro capitano, è un ottimo giocatore e a lui va il massimo rispetto: ho letto il tweet di Wanda ma sono appena arrivato, ne parleremo nel rispetto della controparte». Una battuta su mister Spalletti: «Ho avuto modo di confrontarmi con Spalletti, la sua dialettica va interpretata in mdo positivo: la società deve mettere allenatore e giocatori nelle condizioni di rendere il meglio»