Inter-Udinese streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Udinese streaming e probabili formazioni: dove vedere la sfida fra i nerazzurri di Conte e i friulani di Tudor

L’Inter di Antonio Conte vuole mantenersi al vertice della classifica di Serie A e prima di tuffarsi nell’avventura europea in Champions League sfida nell’anticipo della 3ª giornata di Serie A l’Udinese di Igor Tudor. Inter-Udinese: la partita si giocherà sabato 14 settembre 2019 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

I nerazzurri hanno battuto Lecce e Cagliari nelle prime 2 giornate e si trovano in vetta alla classifica del campionato con 6 punti, mentre i friulani dopo la vittoria a sorpresa sul Milan nella prima giornata hanno poi rimediato un k.o. interno con il Parma nel 2° turno.

La sfida Inter-Udinese sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita in tv, sul proprio personal computer o su tablet e smartphone attraverso diverse modalità di visione (Segui live Inter-Udinese su DAZN. Attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019). Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Udinese

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: sabato 14 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia



Le probabili formazioni

INTER – Conte potrebbe lanciare da titolari Barella e Alexis Sanchez al posto di Vecino e Lautaro Martínez, reduci dagli impegni con Uruguay e Argentina. Per ‘El Niño Maravilla’ si tratterebbe del debutto assoluto con la maglia nerazzurra proprio contro la sua ex squadra. In difesa Godin e De Vrij hanno superato i rispettivi infortuni e dovrebbero partire a titolari assieme a Skriniar.

UDINESE – Tudor dovrebbe schierare i friulani con il 3-5-1-1. In attacco Lasagna potrebbe agire da unica punta, con alle sue spalle uno fra De Paul o Pussetto nel caso in cui il primo fosse affaticato dopo aver giocato quasi tutta la gara con l’Argentina. In difesa non convocato Troost-Ekong, toccherà a Nuytinck completare il reparto con Rodrigo Becão e Samir.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, A. Sanchez. All. Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna. All. Tudor

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA