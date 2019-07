Inter, ufficiale l’arrivo di Diego Godin: i dettagli

Il difensore uruguaiano Diego Godin, reduce dalla Coppa America, è ufficialmente un giocatore nerazzurro

Come per Antonio Conte anche Diego Godin è stato annunciato alle 6 di mattina: «C’è un nuovo sceriffo in città», questa la didascalia d’accompagnamento all’annuncio del difensore uruguaiano.

Godin firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno e, dopo le meritate vacanze all’indomani della Copa America, si unirà al resto del gruppo agli ordini di Antonio Conte.