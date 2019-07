Inter, ufficiale una nuova amichevole estiva il 10 agosto: ecco con chi

L’Inter ha ufficializzato una nuova amichevole estiva in programma per il 10 agosto: svelata la squadra avversaria

Con una nota sul sito ufficiale, l’Inter ha comunicato e ufficializzato una nuova amichevole estiva in programma per il 10 agosto. Ecco la nota del club: «Un’altra sfida di prestigio, un’altra partita da non perdere. Il Summer Tour 2019 dell’Inter si arricchisce di un altro appuntamento internazionale: sabato 10 agosto alle 21.30 al Mestalla i nerazzurri saranno in campo contro il Valencia nel “bwin Trofeo Naranja”».

«Per gli spagnoli il 2019 è un anno particolarmente importante, quello del centenario della loro fondazione. Nell’ambito delle celebrazioni di questa ricorrenza, il Valencia ha scelto di invitare l’Inter per lo storico Trofeo Naranja. Questo perché nella prima edizione, risalente al 1959, il Valencia sfidò in un triangolare il Santos di Pelé e appunto l’Inter».