Inter Vidal, è il momento del cileno: domani arriva alla corte di Conte, il centrocampista ha conquistato ben 11 campionati in carriera

«Vidal per vincere». Il titolo di apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicato interamente all’arrivo del centrocampista del Barcellona, ormai a un passo dall’Inter.

VIDAL-DAY – Domani – si legge – il cileno arriverà alla corte di Antonio Conte per cercare di vincere l’ennesimo titolo in carriera. Fino a questo momento l’ex Juve ha vinto ben 11 campionati in quattro Paesi diversi.