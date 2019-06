Lo storico obiettivo di mercato nerazzurro Vidal ha lanciato un messaggio al suo ex tecnico Conte, ora alla guida dell’Inter

Arturo Vidal ha commentato l’arrivo di Antonio Conte all’Inter. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida tra Cile e Colombia.

Ecco le sue parole in zona mista, riportate da Tuttomercatoweb.com: «Ho visto che Conte è andato all’Inter, gli auguro tanta fortuna. Io al momento sono felice qui in Nazionale, mi preparo per vincere la Coppa».