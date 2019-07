Inter, senti Vieri: «Conte sta facendo una buona squadra: su Dzeko e Lukaku…»

Christian Vieri ha commentato il calciomercato dell’Inter che sta vivendo un impasse sul fronte attaccanti

A margine della Bobo Summer Cup, Cristian Vieri ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sportmediaset sulla stagione che tra meno di un mese inizierà e sul calciomercato. Le sue parole

INTER – «L’Inter di Conte sta facendo una buona squadra: leggo di Dzeko e Lukaku, questi due sono forti, fanno gol, per cui secondo me l’Inter si avvicinerà e non sarà come l’anno scorso quando la Juve dopo 12 partite era davanti ed era già finita. Quest’anno l’Inter seguirà la Juve fino alla fine».

NAPOLI – «Il Napoli non lo so. Secondo me gli manca qualche campione. Forse arriva James Rodriguez ma non si sa ancora. La Juve ne ha tanti. L’Inter può prendere Dzeko e Lukaku, Godin è una belva. Mi sembra più solida. Il Napoli gioca molto meglio, ma vediamo quale campagna acquisti farà. E vediamo se Koulibaly resta o va via dal Napoli, secondo me ci saranno sorprese»

TOTTI – «Mi è piaciuta la conferenza, ha detto quello che pensava. Di sicuro ha fatto bene a dire quelle cose, perché ha detto le cose come stavano. E io sono sempre per le persone che dicono come stanno le cose».

MALDINI – «Ha preso una patata bollente. Ama il Milan, voleva lavorare nel Milan e ora ha la possibilità di farlo. Farà un buon lavoro, non è facile perché non è il Milan di 25 anni fa. Sono cambiate tante cose, sono cambiati i giocatori. Quest’anno cercheranno di arrivare almeno in Champions, vediamo se ci riusciranno»