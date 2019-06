Inter Woman, Regina Baresi esalta il gruppo sui social – FOTO

La capitana dell’Inter Woman, Regina Baresi, ha voluto esaltare il gruppo tramite un post pubblicato sui social – FOTO

Attraverso un post pubblicato su Twitter, l’attaccante e capitana dell’Inter Woman, Regina Baresi ha voluto esaltare l’importanza del gruppo in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole social: «La cosa più bella del lavoro di gruppo è che avrai sempre qualcuno dalla tua parte». La centravanti delle nerazzurre, anche in vacanza, non perde il carisma e la voglia per la sua squadra.