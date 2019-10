Inter Women, il messaggio di Regazzoli dopo l’infortunio

La numero 10 dell’Inter Women Regazzoli ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi dopo l’infortunio patito contro il Milan

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È questa la diagnosi relativa all’infortunio rimediato da Alice Regazzoli durante il derby contro il Milan.

La numero 10 dell’Inter Women ha voluto tranquillizzare così i tifosi su Instagram: «La felicità più grande sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. E io ce la farò con grinta e determinazione. Grazie a tutti per le belle parole di conforto e per l’affetto che mi avete dimostrato».