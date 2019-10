Inter Women, Marinelli contenta a metà: «Bene per il gol ma rosico per la sconfitta»

L’attaccante dell’Inter Women, Gloria Marinelli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del derby perso contro il Milan

Gloria Marinelli, tra le più positive nel derby perso dall’Inter Women contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio dell’arbitro. Queste le sue parole.

«Avrei preferito giocare male e vincere, l’ho detto anche ad una mia compagna. Perdere un derby è dura per noi giocatrici, non vorrei essere scortese ma rode un po’. Avrei preferito la vittoria. Le parole di mister Attilio Sorbi? Devo imparare a prendere le scelte giuste, a volte bisogna essere bravi a trovare il passaggio e il pertugio giusto. Lo imparerò con le partite. Io però sono orgogliosa di far parte di questa squadra, perché abbiamo dato tutto. Eravamo sudate e ci facevano male le gambe, questo vuol dire che abbiamo dato tutto e questa partita deve darci consapevolezza»