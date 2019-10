Inter Women, Marinelli: «Derby? Non vedo l’ora di giocarlo, siamo cariche!»

La carica di Gloria Marinelli dell’Inter Women in vista del prossimo impegno nel derby contro il Milan

Gloria Marinelli è pronta, e così anche la sua Inter al prossimo impegno di campionato. Le neroazzurre infatti sfideranno il Milan nel derby. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport: «L’approccio è stato molto positivo da parte di tutti, abbiamo alzato il livello a partire dagli allenamenti, siamo più preparate e mano a mano prenderemo gamba».

La doppietta al Milan in Coppa Italia: «Anche se giocavamo in due categorie diverse, noi Serie B, loro Serie A, abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra. Quella partita ci diede molta fiducia».

DERBY – «Sarà un derby diverso, anche per il grande pubblico e tutte le attenzioni che ci saranno. Io non vedo l’ora di giocarlo, ci penso da inizio campionato. Siamo belle cariche e ci stiamo allenando forte».

NAZIONALE – «Non credo si possa spiegare. Ero emozionata, agitata e tanto tanto felice. Quando la ct mi ha detto che sarei stata titolare quasi mi veniva da piangere».

JUVENTUS – «Avremmo dovuto affrontare comunque la Juventus, sarà un modo per capire a che punto siamo e se siamo in grado di affrontarle una dietro l’altra. La Juve è la Juve, ma noi siamo l’Inter e arriveremo alla sfida nel migliore dei modi».

GOL – «Contro il Verona purtroppo non sono riuscita a sbloccarmi, quando è arrivato il calcio di rigore contro l’Empoli non ci ho pensato due volte e mi sono sentita di tirarlo. Sono contenta per il gol, spero ne arrivino altri».

OBIETTIVO – «Migliorare allenamento dopo allenamento, senza pensare alla classifica. La società non ci mette pressioni, siamo serene e faremo il meglio. L’obiettivo personale, è riuscire a diventare una calciatrice migliore imparando da chi è più brava di me, che poi è quello che porto avanti da tutta la vita».