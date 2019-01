Inter, Zanetti scommette su Lautaro Martinez: «Diventerà un top player»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, punta su Icardi e Lautaro Martinez per l’Argentina: «Hanno un grande futuro con l’Albiceleste».

«Mauro Icardi e Lautaro Martinez sono il futuro della Nazionale argentina». Non ha dubbi il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, che intervistato da “Tyc Sports Verano” non esita a scommettere sui due attaccanti nerazzurri anche in chiave Albiceleste. «Icardi è un giocatore da Nazionale che all’Inter ha fatto così tanti gol da essere stanco. – ha dichiarato l’ex uomo simbolo della squadra milanese – Da noi è il capitano e un punto di riferimento. In Nazionale ha bisogno di tempo, ma ha sfruttato le chance che gli sono state date e in futuro sarà importante anche per l’Argentina».

Ma Zanetti ha pochi dubbi anche su Lautaro Martinez. «Ha un grande futuro. – ha affermato il vicepresidente nerazzurro – Ogni volta che entra riesce a essere importante per la squadra con le sue giocate. È con noi da poco, deve crescere, adattarsi al calcio europeo ma diventerà un top player».

