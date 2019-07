International Champions Cup 2019, Bayern Monaco-Milan: primo impegno stagionale per i rossoneri di Giampaolo

Il Milan di Marco Giampaolo sfida il Bayern Monaco di Niko Kovac nell’International Champions Cup 2019. Per i rossoneri si tratta del primo impegno assoluto della nuova stagione. Bayern Monaco-Milan: la sfida si giocherà al Children’s Mercy Park di Kansas City in Missouri alle ore 03.00 italiane.

Per Giampaolo sarà l’occasione per valutare la rosa a sua disposizione, mentre potrebbe esserci il debutto di Theo Hernandez e Krunic, acquistati sul calciomercato estivo, in attesa di vedere all’opera anche Bennacer. I tedeschi arrivano alla gara con 6 punti in classifica, dopo la vittoria per 2-1 sull’Arsenal e il brillante successo per 3-1 contro il Real Madrid, e quella contro il Milan rappresenterà per loro l’ultimo impegno nell’ICC 2019.

La partita Bayern Monaco-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Bayern Monaco-Milan

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Mercoledì 24 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 03.00

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: Children’s Mercy Park (Kansas City)



Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Martinez, Alaba; Thiago Alcantara; Arp, Tolisso, Renato Sanches, Coman; Lewandowski. All. N. Kovac

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Cutrone, Piatek. All. M. Giampaolo

