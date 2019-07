International Champions Cup 2019, Fiorentina-Chivas in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la prima amichevole stagionale della squadra di Montella

La Fiorentina di Vincenzo Montella, con al timone il nuovo proprietario Rocco Commisso, fa il suo debutto nella stagione 2019/2020 sfidando i messicani del Chivas Guadalajara, guidati in panchina da Tomás Boy nella gara di apertura dell’International Champions Cup 2019.

Fiorentina-Chivas: per i toscani, privi di capitan Pezzella, che si aggregherà ai compagni più avanti, avendo giocato la Copa America, e di Veretout, che sarà ceduto nel calciomercato estivo, arriva sicuramente un importante palcoscenico internazionale, visto che l’ICC 2019 vedrà scendere in campo alcune fra le più importanti squadre al mondo, in una stagione nella quale la squadra viola punta a rilanciarsi fra le squadre di vertice del calcio italiano dopo le difficoltà della stagione 2018/2019, conclusa con una sofferta salvezza.

La gara amichevole Fiorentina-Chivas, il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 03 del mattino di mercoledì 17 luglio, nella cornice del SeatGeek Stadium – Toyota Park di Bridgeview, impianto dell’Illinois, negli Stati Uniti, che può ospitare fino a 20000 spettatori. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Fiorentina-Chivas

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Mercoledì 17 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 03.00

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: SeatGeek Stadium – Toyota Park



Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo; Benassi, Dabo, Eysseric, Zurkowski, Biraghi; Simeone, Chiesa. All. Montella

