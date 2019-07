International Champions Cup 2019, Juventus-Inter streaming e probabili formazioni: a Nanchino va in scena il primo Derby d’Italia della stagione

Juventus e Inter si affrontano nell’International Champions Cup 2019 per il primo Derby d’Italia della stagione dopo i rispettivi passi falsi contro Tottenham e Manchester United. La rivalità fra le due squadre si rinnova dunque in Asia, con l’Olympic Sports Center Gymnasium di Nanchino a fare da cornice al big match. Juventus-Inter: la gara fra bianconeri e nerazzurri è in programma la mattina di mercoledì 24 luglio, quando in Italia sarà ora di pranzo: fischio d’inizio fissato per le ore 13.30.

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri dovrebbe nuovamente schierare dall’inizio il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, ma non dovrebbe esserci spazio fra i titolari per Gonzalo Higuain: a completare il tridente bianconero saranno con ogni probabilità Bernardeschi e il croato Mandzukic. In porta Szczesny, che ha saltato la gara con gli Spurs, si candida alla prima presenza stagionale. Fra i nerazzurri invece potrebbe fare il debutto da titolare Nicolò Barella in mezzo al campo, dopo i minuti concessigli nella ripresa dal tecnico Antonio Conte nella sfortunata sfida con i Red Devils. L’allenatore salentino continua però ad avere pochi uomini in attacco, e in attesa di novità dal calciomercato dovrebbe puntare nuovamente sul tandem composto da Esposito e Longo.

Il Derby d’Italia Juventus-Inter sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Juventus-Inter

Competizione: International Champions Cup 2019

Quando: Mercoledì 24 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 13.30

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: Olympic Sports Center Gymnasium (Nanchino)



Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Perisic; Esposito, Longo. All. Conte

