Lazio, Leiva: «Scudetto? Il nostro obiettivo resta la Champions»

Lucas Leiva toglie di dosso i panni da favorita alla Lazio: ecco le parole del centrocampista brasiliano sugli obiettivi dei biancocelesti

Lucas Leiva non si pronuncia in sede Scudetto: in un’intervista a globoesporte il brasiliano parla di obiettivo Champions.

LEIVA – «Da quando sono arrivato alla Lazio i risultati stanno arrivando. Abbiamo vinto la coppa Italia e la Supercoppa, oggi il nostro obiettivo resta la Champions ma siamo lì. La Juve e l’Inter sono le favorite. La Juve per esperienza è abituata a vincere titoli. Il punto di forza della Lazio? Quattro anni di un lavoro continuo. Dico quattro anni perchè è il periodo di tempo da quando Inzaghi è alla guida della squadra. Ho aiutato il Liverpool ad arrivare ad un certo livello, ora voglio aiutare la Lazio ad arrivare in alto».