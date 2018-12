Il sindaco di Milano Sala sulla proposta di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio di proprietà: «Sarebbe ottimo per il Comune»

Il sindaco Giuseppe Sala durante una conferenza stampa a chiarito ai cronisti la sua posizione riguardo al progetto del Milan di avere uno stadio di proprietà con l’Inter. il sindaco è sembrato entusiasta di questa proposta:«Sarebbe una buono per il comune di Milano che Inter e Milan decidano di realizzare un nuovo stadio». Nonostante abbia preso di buon occhio quest’idea Sala ha comunque voluto precisare quali sono le condizioni per poter realizzare questo progetto: «Io aspetto solamente che le due squadre vengano da me per ufficializzare e ho chiesto che questo avvenga entro la fine dell’anno. Se intendono costruire un nuovo stadio vorrei capire dove intendono realizzarlo. Se si parla sempre dell’area di San Siro per noi sarebbe un ottima alternativa. Se si parla di un’area limitrofa a noi non andrebbe male».