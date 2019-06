Intrigo Veretout: Roma in pole ma Napoli e Milan non mollano, le ultime

Jordan Veretout è al centro di un incrocio di mercato: Napoli, Roma e Milan si contendono il centrocampista della Fiorentina

Intrigo Veretout. Il centrocampista della Fiorentina è al centro di un incrocio di mercato tra Milan, Napoli e Roma. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’offerta del Milan per ora è insufficiente e non soddisfa la Fiorentina.

In pole vi è quindi la Roma che ha fissato un incontro, lunedì alle 13. I giallorossi hanno offerto 25 milioni per l’intero cartellino oppure un conguaglio minore con l’inserimento della contropartita Karsdrop che piace molto alla Fiorentina. Infine il Napoli che ha intesa con Veretout, ma deve cedere Diawara. Che la Roma non accetta (per Manolas) per non consentire al Napoli di tornare su Veretout.