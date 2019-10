Invasione Sassuolo Inter, Daspo per il paracadutista entrato in campo

Invasione Sassuolo Inter, il paracadutista protagonista dell’accaduto punito con il Daspo. Scattata anche la denuncia verso l’individuo

Epilogo non positivo per il paracadutista protagonista dell’invasione di campo durante la recente partita tra Sassuolo e Inter. La Questura di Reggio Emilia ha avviato la procedura per l’emissione del Daspo verso l’individuo.

Inoltre, fa sapere l’Ansa, è partita anche una denuncia poiché l’azione compiuta poteva arrecare grave rischio per l’incolumità del numeroso pubblico presente e dei calciatori.