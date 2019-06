Inzaghi Benevento, ufficiale la risoluzione con il Bologna: ora può firmare

Benevento Inzaghi, ufficiale la risoluzione con il Bologna: ora può firmare. Il tecnico è pronto per la nuova avventura con i giallorossi

Inzaghi ha firmato la risoluzione contrattuale con il Bologna: l’ormai ex tecnico dei rossoblù ha ufficialmente detto addio alla società emiliana.

Ora Pippo Inzaghi è pronto per firmare con il Benevento: la società giallorossa ha scelto l’ex attaccante del Milan per puntare alla Serie A, sfuggita quest’anno dopo la sconfitta con il Cittadella in casa nella gara di ritorno dei playoff.