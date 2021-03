Inzaghi sulla corsa scudetto: «Se Pioli vincesse farebbe un miracolo »

Filippo Inzaghi dice la sua sull’esito finale di questo campionato 2020/2021, ecco le parole dell’allenatore del Benevento

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sulla sfida a distanza tra Inter-Milan valida per lo scudetto:

«Sulla carta la rosa dell’Inter è più forte di quella del Milan che sta comunque andando oltre ogni previsione fin dall’inizio del campionato tenendo un ritmo altissimo. La bella vittoria con la Roma è stata fondamentale in chiave tricolore: è giusto che i rossoneri, senza fare calcoli ma con grande entusiasmo e determinazione, continuino a guardare in alto. I conti si faranno solo alla fine. Se il Milan vince lo scudetto fa un miracolo, mentre l’Inter per struttura di squadra, ampiezza della rosa e mancanza di impegni europei resta la mia favorita».