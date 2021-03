Inzaghi: «È una vittoria che volevamo a tutti i costi e che ci mancava. A Ciro dico…»

Simone Inzaghi, al termine della gara tra Lazio e Crotone, ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole

Al termine della sfida dell’Olimpico, tra Lazio e Crotone, il tecnico dei biancocelesti è intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport. Ecco le parole di mister Inzaghi:

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

GARA – «È una vittoria che volevamo a tutti i costi e che ci mancava. Abbiamo perso con Bayern Monaco Inter e Juve. Oggi volevamo vincere, perché abbiamo qualche punto di ritardo. La vittoria è stata soffertissima, perché il Crotone era in un buon momento. I ragazzi però hanno bvuttato il cuore oltre l’ostacolo e sono contento. Ho visto un’ottima Lazio, che ha fatto il suo e ha giocato bene a calcio. Peccato per quei due gol, presi per due disattenzioni: Fares sulla bandierina deve rinviare e non deve tenre palla. Sono errori che possono costare caro, ma alla fine abbiamo vinto e l’importante è questo».