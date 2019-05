Inzaghi-Juve, Lotito non smentisce: «Vediamo che succede…»

Il presidente della Lazio commenta così le indiscrezioni che vorrebbero Simone Inzaghi sulla panchina della Juve. Le parole di Claudio Lotito

Altre esternazioni sul futuro di Simone Inzaghi, a firma di un Claudio Lotito criptico intercettato a margine dell’evento ‘Il calcio che amiamo’. Le sue parole: «Inzaghi va alla Juventus? Non lo so, questo lo vedremo…»

Il numero uno biancoceleste non si è voluto pronunciare sulla questione dei playout in Serie B che riguarda anche la sua Salernitana: «Non parlo di cose che non sono di mia competenza»,