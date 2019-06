Inzaghi Lazio: nel nuovo contratto spunta il premio scudetto. Importante gratificazione per il tecnico in caso di tricolore

Un po’ di tira e molla, ma alla fine Simone Inzaghi e Claudio Lotito hanno deciso di continuare insieme. L’attuale tecnico della Lazio ha rinnovato il proprio contratto sino al 2021 resistendo a varie peccaminose tentazioni, Milan su tutte.

Ieri la firma in piena notte, stipendio da 2 milioni più bonus con una variegata e succulenta sfilza di bonus legati soprattutto ai risultati sportivi. Si va dalla conquista della Coppa Italia (50 mila euro) a quello maxi da 400 mila euro per lo scudetto. Passando per i 30 mila per la vittoria in Supercoppa sino 100 mila dell‘Europa League o i 250 mila della Champions. Lo riporta il Corriere dello Sport.