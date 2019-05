Inzaghi Lotito, incontro per il futuro della Lazio: ecco quando si terrà il vertice

Inzaghi e Lotito pronti ad incontrarsi per pianificare il futuro della Lazio: ecco quando si terrà il vertice decisivo

L’obiettivo Europa, grazie alla conquista della Coppa Italia, è stato ormai raggiunto. E allora – secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” – un incontro in casa Lazio tra il presidente Claudio Lotito ed il tecnico Simone Inzaghi è ormai imminente. A tal punto che arriverà già nella giornata di venerdì, sabato mattina al massimo. Per confrontarsi e provare a pianificare il futuro.

Che, per l’allenatore, non è scontato si colori ancora di biancazzurro. Negli ultimi giorni si vocifera di un incontro con Paratici in ottica Juventus, più in generale il ciclo a Roma potrebbe essere giunto a conclusione. Non secondo la società, però: pare infatti che il club sia intenzionato a proporre ad Inzaghi un prolungamento di contratto fino al 2021 con adeguamento rispetto agli 1,5 milioni di euro all’anno attuali.