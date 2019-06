Pippo Inzaghi è pronto per tornare a sedersi su una panchina dopo l’esonero di Bologna: ripartirà dalla Serie B

Pippo Inzaghi è tornato. E, dopo l’infelice parentesi al Bologna, vuole rimettersi in gioco ed in discussione. A costo di ripartire dalla Serie B. Piazze d’alto bordo, però. Come quella del Benevento, che pare ormai pronta ad accoglierlo.

SuperPippo, infatti, ha già incontrato il presidente Vigorito ed il ds Foggia: steso sul tavolo il progetto sportivo, nelle prossime ore una risposta definitiva. Che pare poter essere positiva e che, fosse negativa, rimetterebbe in corsa per il tecnico anche il Frosinone.