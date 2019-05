Inzaghi tiene alta la concentrazione: «Finire bene il campionato» – VIDEO

Inzaghi si gode il successo in Coppa Italia ma riporta sull’attenti la sua squadra: «C’è il rischio di avere la pancia piena»

Settimana da estasi per la Lazio. Il successo in Coppa Italia ha dato nuova linfa all’ambiente che si era un po’ spento dopo gli ultimi risultati altalenanti in campionato. Bisogna ascrivere grande merito al lavoro di Simone Inzaghi, che da quando è alla guida dei biancocelesti ha sempre lavorato in maniera precisa. Nel monday night, all’Olimpico, verrà ospitato il Bologna, per quella che sarà una sfilata col trofeo da poco vinto davanti i supporter.

L’allenatore ha tuttavia riportato immediatamente tutti sull’attenti: «Abbiamo festeggiato, ma ora pensiamo al Bologna. Ci sono due partite importanti per finire bene il campionato». Prosegue: «Voglio vedere la nostra maturità, dopo certi successi c’è il rischio di avere la pancia piena».