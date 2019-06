L’ira di Maradona sui social: «Non ho l’Alzheimer e non sto morendo» – VIDEO

Maradona ha smentito le voci che lo vorrebbero malato di Alzheimer: «Chi sta parlando di Alzheimer mente, di Alzheimer si muore»

Dopo aver annunciato l’addio ai Dorados di Sinaloa per qualche problema di salute, Diego Armando Maradona ha voluto smentire quelle voci messe in giro da alcuni media argentini e che lo vorrebbero malato di Alzheimer.

Ecco il video e le parole rilasciate dall’argentino: «Ciao a tutti quelli che mi seguono, volevo dire che chi sta parlando di Alzheimer mente. Non sanno quello che vuol dire questa parola, è qualcosa di terribile. La gente di Alzheimer muore, io non sto morendo. Questi figli… sanno che dicono queste cose solo per creare confusione e a me la confusione non va bene. Questo vuol dire non saper fare giornalismo»