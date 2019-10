Qualificazioni Euro 2021, L’Italia Under 21 affronta l’Irlanda. Sintesi, tabellino, risultato e cronaca live del match degli azzurrini

L’Italia Under 21 non va oltre lo 0-0 contro i pari età dell’Irlanda al termine della seconda giornata della fase di qualificazione a Euro 2020. Gli azzurrini salgono così a quota 4 punti.

Irlanda-Italia Under 21 0-0: sintesi e moviola

7′ Tiro Scamacca – Pallone fuori di poco

13′ Punizione Scamacca – Palla che termina a lato, ottima occasione per l’Italia

17′ Tiro Pinamonti – Palla gol per il genoano, che non indovina il colpo di testa che poteva valere il vantaggio azzurro

19′ Tiro Parrott – Irlanda pericolosa

23′ Infortunio Marchizza – Al suo posto entra Adjapong

32′ Tiro Frattesi – Missile del capitano azzurro deviato in corner

51′ Tiro Parrott – Tacco di Idah e conclusione al volo della punta irlandese, palla fuori di pochissimo

64′ Espulso Kean – L’attaccante azzurro rimedia il cartellino rosso per una manata sul volto di Parrott

91′ Uscita di Carnesecchi – Il portiere dell’Italia esce dalla propria area di rigore e sventa la minaccia di Idah

Migliore in campo Italia Under 21 – Scamacca (Italia) PAGELLE

Irlanda Italia U21 0-0: risultato e tabellino

IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Masterson, O’Shea, Scales; O’Connor, Ronan (62′ Knight), Coventry, Molumby (85′ Kilkenny), Elbouzedi (68′ Obafemi); Parrott, Idah. A disp.: Bazunu, Ledwidge, Mandroiu, Collins, Taylor, Power. All.: Kenny.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Delprato, Bastoni, Marchizza (23′ Adjapong), Pellegrini; Locatelli, Tonali, Carraro (68′ Sottil); Frattesi, Pinamonti (46′ Cutrone), Scamacca (46′ Kean). A disp.: Plizzari, Ranieri, Zanellato, Maggiore, Sala. All.: Nicolato.

ARBITRO: Stegemann.

NOTE: ammoniti: Molumby (IR), Tonali (IT), Ronan (IR), Bastoni (IT), Coventry (IR), Idah (IR); espulsi: Kean (IT), Parrott (IR); recupero 4′ pt. e 4′ st.