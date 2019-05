Il Real Madrid potrebbe puntare tutto su Eriksen e Pogba. Segnale importante per la Juventus che vuole Isco: le ultime

La Juventus non perde di vista Isco. Il centrocampista spagnolo del Real Madrid non ha ancora deciso il suo futuro e nonostante l’arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina delle merengues, potrebbe chiedere il trasferimento al termine della stagione. Il classe ’92 infatti vuole un posto da titolare e il mercato del Real Madrid potrebbe cancellare questa garanzia. I Blancos sono pronti a investire 500 milioni di euro per ingaggiare, fra gli alti, Paul Pogba, Christian Eriksen ed Eden Hazard. Gli arrivi di tre elementi di questo spessore, complicherebbe non poco l’avventura di Isco al Real.

Dopo la brutta esperienza con Solari, il centrocampista ha le idee chiare e in caso di rinforzi importanti in mezzo al campo, il calciatore chiederà delle garanzie alla società e a Zinedine Zidane. Difficilmente Isco avrà delle garanzie per una maglia da titolare e per questo motivo le sue strade e quelle del Real potrebbero dividersi. Secondo Il Corriere dello Sport, il Real potrebbe investire 230-240 milioni per Pogba ed Eriksen mentre alla Juve potrebbero bastarne 80 per assicurarsi l’ex Malaga, pupillo di Massimiliano Allegri, pronto a passare al 4-3-1-2.