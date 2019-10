Italia, Albertini: «Vogliamo dare supporto tecnico alle squadre sui giovani»

Albertini: il presidente del settore tecnico dell’Italia ha parlato durante la presentazione del corso relativo al settore giovanile

Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico dell’Italia, ha parlato durante la presentazione del corso per i responsabili dei settori giovanili:

ALBERTINI – «Vogliamo dare un supporto tecnico alle squadre: adesso per la Federazione, il responsabile il settore giovanile delle squadre può farlo un ds o un allenatore. Il primo obiettivo è dare competenze specifiche al responsabile del settore tecnico giovanile, ritenuto fondamentale per calcio e calciatori. L’Italia è entrata solo sette volte nei primi trenta posti per il Pallone d’oro negli ultimi dieci anni».