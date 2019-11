Italia, Belotti: «Do sempre il massimo. Immobile grande attaccante»

L’attaccante dell’Italia Belotti ha commentato la vittoria ottenuta contro la Bosnia grazie anche alla sua firma sul risultato

Andrea Belotti, autore del 3-0 finale sulla Bosnia, ha commentato la vittoria dell’Italia al termine della penultima giornata della fase di qualificazione a Euro 2020: «Sono contento per il gol e la prestazione di squadra. Ogni volta che scendo in campo do il massimo, devo sempre dimostrare qualcosa al mister».

«Immobile è un grandissimo attaccante e lo sta dimostrando con la Lazio. È un amico, se segniamo entrambi, tanto di guadagnato. Mancini? Ha dato un’impronta e idee precise», ha concluso l’attaccante azzurro ai microfoni di Rai Sport.