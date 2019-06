Italia, Bernardeschi e il suo impiego da prima punta

Bernardeschi sta giocando tante partite come prima punta dell’Italia. Mancini sembra credere a questa soluzione

Alla Juventus, Federico Bernardeschi ha vissuto un’annata discontinua in cui ha giocato un po’ in tutte le posizioni. Tuttavia, mai era stato impiegato come prima punta, soluzione che in Nazionale Mancini sta adottando con costanza.

Pure contro la Bosnia, dopo un primo tempo da ala, il giocatore della Juventus è stato collocato al centro dell’attacco. Con l’uscita di Quagliarella, Chiesa si è allargato mentre il carrarino ha agito da nove. Lo si vede nella foto sopra, con Bernardeschi al centro dell’attacco.