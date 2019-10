Italia, Boninsegna: «Maglia verde? Un sacrilegio!»

L’ex bomber della Nazionale commenta così la scelta della maglia verde da parte dell’Italia

A molti non è andata già la maglia storica dell’Italia che per la prima volta ha un colore inedito, il verde. Dello stesso avviso l’ex bomber Roberto Boninsegna che ha così commentato sulle colonne di Tuttosport.

L’Italia in maglia verde non va giù neanche a Roberto Boninsegna. L’ex bomber ne ha parlato a Tuttosport: «È un sacrilegio. La maglia verde? Gli sponsor fanno quello che vogliono, ma speravo che a tanto non si sarebbe mai arrivati. Mi fa rabbia pensare che la maglia dell’Italia possa avere un prezzo. Francamente, non c’era bisogno di tutto ciò: c’è la maglia bianca coi calzoni azzurri, l’ho indossata anch’io tante di quelle volte».